Путин выразил соболезнования в связи со смертью ученого-правоведа Толстого

Президент РФ назвал Георгия Толстого мудрым и талантливым педагогом

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью ученого-правоведа, академика РАН Георгия (Юрия) Толстого. Телеграмму зачитал декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов во время церемонии прощания.

"Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Георгия Кирилловича Толстого. Георгий Кириллович был выдающимся ученым, мудрым, талантливым педагогом и наставником. Он всегда трудился творчески, с полной отдачей, был центром притяжения для студентов, аспирантов, коллег, с которыми щедро делился своими знаниями, идеями, опытом. Добрая память об академике Толстом навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, коллег и выпускников университета", - говорится в телеграмме.