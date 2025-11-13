Глава Мордовии Здунов объявил 2026 год в республике Годом здоровья

Губернатор региона также призвал мотивировать жителей вести здоровый образ жизни и заниматься спортом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Год здоровья объявлен в Мордовии в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в ходе оглашения послания Госсобранию.

"Стратегическая задача - увеличить продолжительность жизни в республике. Предлагаю следующий год объявить Годом здоровья", - сказал Здунов.

Он поручил обеспечить диспансеризацию 100% жителей республики, строго контролировать качество и сроки модернизации республиканского онкодиспансера и продолжать реализацию практики "вахтового метода" работы врачей-специалистов. "Это позволяет своевременно перенаправить квалифицированный персонал из крупных стационаров в районные больницы, чтобы приблизить помощь туда, где она наиболее востребована", - отметил Здунов.

По словам главы республики, в следующем году в Мордовии планируют открыть Центр здорового долголетия. "Это мощный федеральный проект, мы входим в него одними из первых. В его структуре будут центры обследования, здорового питания, спорта, сохранения когнитивных навыков, психоэмоциональной стабильности, оснащенные самым современным оборудованием, в том числе для определения биологического возраста с учетом особенностей каждого человека. Создание центра направлено на повышение уровня медицинской грамотности населения, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью, распознавали симптомы возможных заболеваний, принимали своевременные меры по их профилактике и лечению", - пояснил Здунов.

Он призвал мотивировать жителей вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, причем вести эту работу и в детских садах, и в школах, и на предприятиях. Руководителям предприятий и организаций Здунов предложил предусмотреть ежедневную производственную гимнастику в коллективах.

Правительству Мордовии совместно с Росконгрессом Здунов поручил провести в следующем году в республике форум "Россия и мир - тренды здорового долголетия". Также, по его словам, в Мордовии продет более 50 крупных спортивных мероприятий всероссийского уровня, включая чемпионат по велоспорту, синхронному катанию на коньках и другие. Кроме того, в следующем году в Мордовии планируют создать диджитал-центр.