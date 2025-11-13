ЦСРПР: 70% образцов кулинарных изделий Петербурга не соответствуют закону

Например, рыбные консервы не соответствовали в содержании бензапирена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Нормам законодательства не соответствуют 14 образцов кулинарных изделий из 20, отобранных в Санкт-Петербурге Центром содействия развитию потребительского рынка, защиты прав потребителей и хранения городского резерва материальных ресурсов (ЦСРПР). Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС заместитель начальника отдела контроля качества продукции и услуг по обращениям потребителей ЦСРПР Наталья Талдыкина.

"По результатам лабораторных испытаний наибольшее количество образцов не соответствует [нормам законодательства] в группе "Кулинарные изделия": из 20 - 14 не соответствовали, что составляет 70%. Мясо, мясопродукты, яйцо - 28,8%, молоко и молочная продукция - 27,2%, рыба и рыбная продукция - 20%", - рассказала Талдыкина.

По ее словам, кулинарная продукция не соответствовала "в микробиологических показателях", молочная продукция - в физико-химических показателях: в массовой доле жира, массовой доле влаги, белка, в ней выявляли жиры немолочного происхождения. Мясо, мясопродукты и яйцо не соответствовали в показателях массовой доли хлористого натрия, массы одного яйца, массы десяти яиц, в некоторых образцах была бактерия сальмонелла, которая способна вызвать сальмонеллез. Рыбные консервы не соответствовали в содержании бензапирена.

Информация о продукции, не прошедшей лабораторные испытания, отправляется в межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также самим торговым предприятиям и изготовителям, чтобы скорректировать их деятельность.

Начальник отдела надзора за питанием населения и продукции в обороте межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Инна Соколовская рассказала на пресс-конференции ТАСС, что за девять месяцев 2025 года Роспотребнадзор провел в Санкт-Петербурге 300 плановых и 400 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, 1 000 профилактических визитов, выставил 1 200 предостережений, изъял 92 тонны пищевой продукции, не соответствующей нормам законодательства.

Ежегодно в Санкт-Петербургской лаборатории Роспотребнадзора исследуется 50 тысяч проб пищевой продукции: по словам Соколовской, 3% проб "не соответствуют по микробиологии", что остается на уровне прошлого года. При этом количество несоответствующих проб снизилось в мясе и мясной продукции, птице, яйце, молоке и молочной продукции, рыбе, хлебобулочных изделиях, безалкогольных напитках, соках, нектарах, сокосодержащих напитках. "И отмечаем достаточно резкое снижение доли проб, не соответствующих по микробиологии, - это консервы. Тут было порядка 8% и упало до менее 1%", - добавила Соколовская.