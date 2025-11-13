В Мурманске наградили волонтеров экологического проекта "Чистая Арктика"

За летний сезон 2025 года волонтеры успели восстановить 8 братских могил и 89 захоронений

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Волонтеров общественного экологического проекта "Чистая Арктика" наградили в Мурманске в честь пятилетия проекта и подведения итогов сезона, передает корреспондент ТАСС.

Этот сезон для проекта стал особенным. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества волонтеры "Чистой Арктики" сосредоточились на благоустройстве братских могил в местах боев Великой Отечественной войны. Основные работы прошли в Мурманской области и Республике Карелия. За летний сезон 2025 года волонтеры успели восстановить 8 братских могил и 89 захоронений, где покоятся тела 4 302 красноармейцев.

"Это священная работа, когда команды едут и приводят в порядок памятники защитникам нашего Отечества. Всем хочу сказать за это огромное спасибо, волонтеры проводят огромную работу, есть большое количество родников и маяков, которые в силу ряда причин находятся не в самом лучшем состоянии. По всем бюрократическим процедурам мы бы три года занимались только бумагами, а вы за полтора месяца все приводите в порядок. Это огромная польза", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приветствуя волонтеров.

Участвовали добровольцы и в благоустройстве мемориального комплекса в честь последнего сражения Второй мировой войны на курильском острове Шумшу. Они благоустроили территорию, где проходила высадка курильского десанта в августе 1945 года. Одной из самых сложных, но в то же время самых значимых стала экспедиция в самую северную точку Евразии - мыс Челюскин. В прошлом году "Чистая Арктика" там организовала волонтерскую базу "Арктек". Этим летом она приняла первую смену детей: московских школьников и студентов колледжей - участников Большой Арктической Экспедиции.

Кроме этого "Чистая Арктика" выступила инициатором проведения молодежного экологического форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся". В 2025 году он прошел при поддержке Росмолодежи. В этот раз центром притяжения для арктических волонтеров со всей страны стал ХМАО - Югра, два района которого в прошлом году вошли в состав АЗРФ. До этого форум принимали Усинск, Мурманск, Архангельск. Это масштабное событие в сфере экологического просвещения и развития молодежного экологического движения. Его участниками стали 500 молодых людей из 64 регионов России, а также из 16 стран.

О проекте "Чистая Арктика"

Всероссийский добровольческий проект "Чистая Арктика" стартовал в 2021 году. Его инициаторами стали капитаны двух ледоколов. Они предложили провести на арктических территориях "генеральную уборку". Идею поддержали экологи, общественные и волонтерские организации, ученые и главы субъектов. По итогу в каждом арктическом регионе были созданы региональные штабы, которые возглавили губернаторы. И вот уже пять лет волонтеры со всей страны занимаются очисткой Арктики. "Чистая Арктика" сегодня - это почти 10 тыс. волонтеров. Проект специализируется на уборке труднодоступных территорий, таких как полуостров Таймыр, поселках Тикси (Якутия), Старый Варандей (НАО), Биллингс (Чукотка), архипелаг Новая Земля.