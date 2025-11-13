Собянин осмотрел ход строительства дороги между МСД и улицей Академика Королева

Мэр Москвы Сергей Собянин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел ход строительства дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королева.

"Мы реализуем достаточно сложный проект - связка улицы Академика Королева и Московского скоростного диаметра. <…> Проект сложен тем, что необходимо проложить 7 км дорог и три эстакады в сложнейших условиях, потому что мы работаем в транспортом хабе "Петровско-Разумовская", где пересекаются линия метро, две линии скоростного диаметра, будущая высокоскоростная магистраль (ВСМ), рядом проходит Северо-Западная хорда, чуть дальше - Московский скоростной диаметр. <…> В декабре мы планируем запустить московский городской вокзал на этом транспортном узле", - рассказал Собянин.

Он отметил, что Петровско-Разумовский транспортный узел является проектом, который требует большой мощности, постоянного внимания и расширения.

В свою очередь, гендиректор Московской инженерно-строительной компании Фарит Хайдаров подчеркнул, что все работы ведутся по графику. "Строительные работы на этом объекте будут закончены в декабре 2026 года", - сказал он.

Как сообщается в материалах мэрии и правительства Москвы, бессветофорная магистраль между МСД и улицей Академика Королева длиной 2,8 км по прямой с двумя-тремя полосами движения в каждом направлении возьмет начало от пересечения Валаамской улицы с Дмитровским шоссе и пройдет параллельно путям МЦД-3 - до пересечения улицы Академика Королева с Ботанической улицей. Строительная готовность объекта составляет 43%.