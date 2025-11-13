ГД сохранит социальные гарантии судьям при переходе на нижестоящие должности

Существующий же подход может привести к кадровому дефициту в судебной системе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий сохранение размера ежемесячного пожизненного содержания судей, если они перед отставкой перешли на нижестоящую должность.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы Верховным судом РФ. Изменения предлагается внести в закон "О статусе судей в РФ".

"Существующий в настоящее время порядок выплаты судьям выходного пособия и не облагаемого налогом ежемесячного пожизненного содержания по последней должности и последнему месту работы приводит к тому, что многие председатели судов и заместители председателей судов в случае неназначения их на эти должности повторно не продолжают работать в данных судах судьями на нижестоящих должностях и уходят в отставку с той лишь целью, чтобы не лишиться соответствующих гарантий", - говорится в пояснительной записке. Отмечается, что существующий подход может привести к кадровому дефициту в судебной системе.

Законопроектом предлагается установить, что при переходе судьи на нижестоящую должность за ним остается право на назначение ежемесячного пожизненного содержания, исходя из ежемесячного денежного вознаграждения по ранее замещаемой вышестоящей должности при уходе в отставку с нижестоящей должности. "Принятие законопроекта позволит судьям, согласившимся продолжить работу в суде на нижестоящей должности или перешедшим на работу в нижестоящие суды, не уходя в отставку, работать с сохранением тех гарантий, на которые они приобрели право ранее", - следует из пояснительной записки.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вопрос социальных гарантий судей "крайне важен". "Ему [судье] надо принимать решения от имени нашей страны. Страна должна ему гарантировать все для того, чтобы он был независим, для того, чтобы он был беспристрастен, для того, чтобы он понимал, что страна его защитит и когда он выйдет на пенсию. Наверное, это правильный подход", - добавил он.