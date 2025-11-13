В Липецкой области ввели квоты для трудоустройства участников СВО

Такая адресная мера поддержки не потребует дополнительных бюджетных вложений

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Квоты для трудоустройства участников СВО появятся в Липецкой области. Соответствующий законопроект одобрили в четверг депутаты облсовета, сообщила пресс-служба парламента.

"В регионе вводится квота для трудоустройства участников СВО. Законопроект, уточняющий правила квотирования рабочих мест для социально незащищенных граждан, рассмотрела и одобрила сегодня комиссия Липецкого областного совета депутатов. Документ устанавливает квоты для приема на работу участников специальной военной операции, вернувшихся домой. Размер квоты будет определен отдельным постановлением правительства Липецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что право на трудоустройство в рамках квоты получат участники специальной военной операции на территориях Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения в приграничных районах РФ и добровольцы, проходившие службу в подразделениях народного ополчения. В пресс-службе парламента подчеркнули, что эта адресная мера поддержки не потребует дополнительных бюджетных вложений.