Действие эксперимента по легализации гостевых домов хотят расширить на Адыгею

Законопроект приняли в первом чтении

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о включении в эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов республику Адыгею.

Законопроект был разработан государственным советом республики. Им предлагается дополнить часть 2 ст. 1 закона "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов", расширив его действие на Республику Адыгея. В пояснительной записке отмечается, что за последние годы интерес туристов к республике возрос. При этом авторами инициативы указано, что большинство средств размещения в Адыгее - это гостевые дома.

"На протяжении всего периода времени работы над законом и сейчас в Думу поступают обращения от регионов с просьбой включить их в эксперимент. В ряде случаев, как с Республикой Адыгея, это оправдано. В этом году Адыгея стала одним из лидеров по росту спроса на туристические поездки", - сказал ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, отметив, что основной целью закона была легализация работы "де-факто существующих средств размещения и обеление деятельности участников туристического рынка".

Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг действует с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории республик Алтай, Дагестан и Крым, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областей, а также федеральной территории "Сириус" и в Севастополе. В законе определены услуги гостевого дома, требования к нему и закреплен механизм классификации гостевых домов.