Ганчев: не менее 1 тыс. мирных жителей остаются в Купянске

Это те люди, которых не удалось насильно вывезти украинскому командованию, отметил глава военно-гражданской администрации региона

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Не менее 1 тыс. гражданских остаются в Купянске Харьковской области, за освобождение которого идут бои, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"На территории Купянска остается не менее 1 тыс. наших граждан, которые просто проживают и ждут освобождения. Это те люди, которых не удалось украинскому командованию насильно вывезти в так называемую эвакуацию. <…> И люди не хотят покидать свои дома, особенно это касается стариков, которым тяжело приспосабливаться к новым условиям жизни", - сказал Ганчев.

Он добавил, что украинская сторона пыталась вывезти людей не только из Купянска, но и из многих населенных пунктов области.

"Мы с ними (с пожилыми людьми - прим. ТАСС) после эвакуации общаемся, и они говорят о том, что лучше мы в своем доме, пусть это будет даже в подвале, дождемся русских", - заключил глава ВГА.