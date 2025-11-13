Академика Толстого похоронили на Никольском кладбище в Петербурге



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Церемония погребения академика РАН Георгия (Юрия) Толстого прошла на Никольском кладбище в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, передает корреспондент ТАСС. Прощание с профессором проходило под сильным дождем.

В траурной церемонии приняли участие около 100 человек, среди которых близкие и коллеги Толстого. Также похороны посетил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

После того как все участники траурной церемонии попрощались, а гроб с телом был опущен в могилу, на месте захоронения был установлен деревянный православный крест с именем и датами жизни профессора. Ниже была поставлена его фотография.

Никольское кладбище, один из четырех некрополей Александро-Невской лавры, расположено за Троицким собором. Оно было основано в 1861 году и названо в честь храма Николая Чудотворца. На этом кладбище покоятся многие выдающиеся личности из мира культуры, науки, политики и духовенства, например, историк Лев Гумилев и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

Перед погребением Толстого состоялось прощание с Георгием Толстым в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета.

О Толстом

Георгий (Юрий) Толстой - ученый-правовед, заслуженный деятель науки РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Сразу после окончания средней школы в 1945 году поступил в Ленинградский государственный университет и окончил его с отличием.

Многие годы Толстой посвятил преподавательской и научно исследовательской деятельности. После обучения на юридическом факультете ЛГУ он прошел путь от аспиранта до почетного профессора университета. Среди его учеников были президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и многие другие. Толстой - автор более 200 научных трудов, включая 10 монографий.