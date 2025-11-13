Ганчев: в Харькове создают "подземные школы" для воспитания детей против РФ

Глава ВГА Харьковской области отметил, что это делается с целью воспитания нового поколения сторонников украинского нацизма

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Украины создают в подвалах Харькова "подземные школы", где детям насаждают ненависть к России и русским людям с целью воспитания нового поколения сторонников украинского нацизма. Такое заявление сделал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас действительно есть информация о том, что детей загоняют в подвалы, то есть строят вот эти подземные школы. Специально насаждают ненависть к России, к русским людям для того, чтобы взрастить поколение именно тех детей, <...> которые действительно будут дальше продолжать дело украинского нацизма", - сказал Ганчев.

По его словам, эти усилия со стороны украинских властей расцениваются как "давление на неокрепшую психику в рамках западной антироссийской пропаганды". "Даже если они (украинские власти - прим. ТАСС) прекрасно понимают, что проиграют, но хотят оставить за собой шлейф из нового поколения, которые все равно будут ненавидеть Россию", - добавил Ганчев.

При этом глава ВГА Харьковской области выразил уверенность, что "всех переформатировать невозможно". Он отметил, что, несмотря на школьную пропаганду, многое зависит от родителей и окружения детей. "Как я ранее уже сказал, многие жители не верят в победу киевского режима и ждут освобождения. Поэтому и дети, возвращаясь из этих "подземных школ", все равно будут получать объективную информацию", - заключил Ганчев.