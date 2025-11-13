Путин согласен, что можно разрешить ветеранам СВО заниматься спортом в школах

Нужно обязательно продумать детали, чтобы все эти идеи в целом в воздухе не повисали, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласен, что нужно предоставить ветеранам СВО возможность заниматься адаптивным спортом в учебных заведениях.

Во время встречи губернатор Астраханской области и председатель профильной комиссии Госсовета Игорь Бабушкин упомянул, что многие ветераны СВО живут "в отдаленных населенных пунктах, в селах, где заниматься спортом можно только в школах, на пришкольных стадионах". Но там свои меры безопасности, и не всегда разрешается воспользоваться инвентарем. Бабушкин попросил урегулировать вопрос, разработав правила для таких занятий спортом.

"Да, это все правильно, и все нужно делать", - ответил глава государства на соответствующее предложение. "Только нужно обязательно продумать детали, чтобы все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали", - подчеркнул Путин.