Путин: тысячи учащихся получают трудовую закалку благодаря студенческим отрядам

Президент РФ также отметил активное участие РСО в волонтерских проектах и поддержку, которую участники движения оказывают бойцам и ветеранам СВО и их близким

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Участие в Российских студенческих отрядах (РСО) позволяет тысячам студентов и школьников получить трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики. Об этом говорится в зачитанном обращении президента РФ Владимира Путина к участникам Всероссийского слета студотрядов, который проходит в Красноярске.

"Подчеркну, во многом благодаря РСО тысячи студентов и школьников получают трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики, работают на промышленных предприятиях и крупнейших стройках страны, в аграрном и транспортном комплексах, в медицинских учреждениях, в других сферах", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил активное участие РСО в волонтерских проектах и поддержку, которую участники движения оказывают бойцам и ветеранам СВО и их близким.

Президент указал на энергичность и целеустремленность тех, кто связал свою судьбу с движением строительных отрядов и искренне стремится быть полезным стране, кто высоко ценит традиции нерушимого товарищества и созидания. "Желаю российским студотрядовцам, а также их друзьям из дружественных государств успехов, неиссякаемой энергии и всего наилучшего", - заключил глава государства.

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подводят итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие проходит в Красноярске с 11 по 16 ноября. Участниками слета являются более 3 тыс. молодых людей из 85 регионов России, также участвуют представители 80 дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятия - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет. Генеральный информационный партнер - ТАСС.