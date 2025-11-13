Международные проекты в сфере студотрядов укрепят связь между молодежью разных стран

Взаимодействие с коллегами из Белоруссии, Кыргызстана, Армении и других стран помогает молодежи лучше понимать культурные особенности, работать вместе над общими задачами

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Международные проекты Российских студенческих отрядов укрепят дружбу между молодежью разных стран. Об этом сообщает пресс-служба Российских студенческих отрядов со ссылкой на первого зампреда Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета РСО Михаила Киселева.

"Обсуждение развития международных проектов Российских студенческих отрядов в Красноярске - важный шаг на пути укрепления дружеских связей между молодежью разных стран. Международное сотрудничество не только расширяет возможности профессионального роста молодых специалистов, но и играет ключевую роль в выстраивании доверительных и долгосрочных отношений между народами", - сообщил Киселев на круглом столе в Красноярске, посвященном вопросам развития международных проектов Российских студенческих отрядов.

По словам Киселева, взаимодействие с коллегами из Белоруссии, Кыргызстана, Армении и других стран помогает молодежи лучше понимать культурные особенности, работать вместе над общими задачами. "Именно такие инициативы способствуют развитию международного диалога, укрепляют дружбу и создают прочную основу для взаимопонимания. На уровне Государственной думы мы работаем над расширением возможностей для подобных обменов в рамках трудовых проектов студенческих отрядов", - добавил председатель наблюдательного совета РСО.

О Всероссийском слете

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подводят итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие проходит в Красноярске с 11 по 16 ноября. Участниками слета стали более 3 тысяч молодых людей из 85 регионов России, среди участников представители 80 дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятия - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет.

