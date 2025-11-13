В Липецкой области отремонтируют 15 км дороги Доброе - Трубетчино - Вязово - Лебедянь

Работы выполняются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"

ЛИПЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Липецкой области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" отремонтирует участок дороги Доброе - Трубетчино - Вязово - Лебедянь протяженностью 15 км. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Дорога Доброе - Трубетчино - Вязово - Лебедянь в Добровском округе входит в опорную дорожную сеть региона и имеет важное значение для местных жителей, включая работников швейного предприятия, обеспечивающих поставки продукции для участников СВО. На данный момент ремонт 15-километрового участка дороги завершается. Работы выполняются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Артамонов.

Губернатор пояснил, что подрядчик уже уложил два слоя нового асфальта, укрепил обочины, нанес разметку и приступил к замене дорожных знаков и барьерного ограждения.

"Развитие дорожной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни людей и работу предприятий. Качественные дороги обеспечивают не только комфортное передвижение, но и способствуют экономическому развитию территорий", - добавил Артамонов.

По его словам, в 2025 году в регионе планируют отремонтировать 270 км дорог регионального значения, из которых почти 240 км обновляются в рамках национального проекта.