Сельский дом культуры появится в одном из зданий исторического замка в Марий Эл

Федеральная субсидия в 70,7 млн рублей позволит создать современное учреждение, сообщил глава региона Юрий Зайцев

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Сельский дом культуры появится в одном из зданий архитектурного комплекса замка Шереметевых в поселке Юрино республики Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев по итогам общения с гражданами, прошедшего в региональной приемной президента РФ.

"В рамках нацпроекта "Семья" капитально отремонтируем одно из зданий ансамбля замка Шереметевых под сельский дом культуры, федеральная субсидия в 70,7 млн рублей позволит нам создать здесь современный дом культуры", - сказал Зайцев.

Он напомнил, что замок, расположенный в поселке на берегу Волги, является одной из архитектурных жемчужин Поволжья и ежегодно привлекает большое число туристов не только из других регионов России, но и из-за рубежа. Специально для этого в Юрино началось строительство причала, где смогут пришвартовываться пассажирские теплоходы.

Зайцев напомнил также, что замок Шереметевых входит в перечень основных точек притяжения туристов в Марий Эл, наравне со столицей республики - Йошкар-Олой, а также этнографическим музеем под открытым небом и музеем сатиры и юмора имени Остапа Бендера в Козьмодемьянске.