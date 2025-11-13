На дорогах рядом с Байкалом ожидаются снегопады и ветер до 20 м/c

Специалисты рекомендовали водителям воздержаться от поездок по федеральным трассам

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия на федеральных трассах рядом с озером Байкал в пределах Бурятии и Иркутской области прогнозируются в ближайшие дни. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"В ближайшие три дня - 14, 15 и 16 ноября - по территориям, прилегающим к озеру Байкал, ожидаются порывы сильного северо-западного ветра 15-20 м/с, снег, метели, днем в южных районах местами сильный и очень сильный снег. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных трассах Р-258 "Байкал" подготовлено более 35 единиц специальной дорожной техники, закрепленной за участками федеральных автодорог", - сообщили в ведомстве.

На всех дорогах организовано круглосуточное дежурство, созданы необходимые запасы противогололедных материалов. Специалисты рекомендуют водителям воздержаться от поездок по федеральным автомобильным дорогам в период сохранения неблагоприятных погодных условий.

По информации Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни температура воздуха в республике понизится на 8 градусов, ночью ожидается до минус 23 градусов, днем - около 18 ниже ноля. "Штормовой ветер может вызвать повреждение линий электропередачи и ослабленных конструкций. Поземок и метели ухудшат видимость на дорогах и в населенных пунктах, образование снежных заносов осложнит движение по автодорогам и может привести к их перекрытию", - добавили в республиканском агентстве ГО и ЧС.