Госдума отказалась менять текст присяги гражданина России

Как отмечается в заключении профильного комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, предлагаемые изменения нецелесообразны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов Михаила Матвеева (КПРФ), Сергея Обухова (КПРФ) и Михаила Делягина (СР), которым предлагалось изменить текст присяги гражданина РФ. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в апреле 2024 года.

Законопроект предусматривал, что текст присяги дополнится следующими словами: "И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации". Авторы инициативы объяснили необходимость изменений тем, что присяга "должна производить значимое воздействие на мировоззрение ее приносящего", в связи с чем последствия нарушения принятых гражданских обязательств должны быть в максимально возможной мере определены в тексте самой присяги.

Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, предлагаемые изменения нецелесообразны, поскольку "принесение присяги является процедурным условием приобретения гражданства РФ и фактически согласием на принятие всех обязательств, связанных с ним". Кроме того, в комитете отметили, что сообщение лицом при принесении присяги об осведомленности о последствиях ее нарушения никак не влияет на возможность прекращения гражданства.

В заключении профильного комитета также приводится позиция комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В Совфеде обратили внимание, что словосочетание "суровая кара закона", которое предлагается использовать в новом тексте присяги, не применяется в российском законодательстве и не соответствует принципу правовой определенности.