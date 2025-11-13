Агентство RAEX представит первый рейтинг частных школ

Ключевой критерий ранжирования - доля выпускников школ, поступивших в ведущие вузы, сообщили в пресс-службе агентства

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Агентство RAEX начало работу над первым рейтингом частных школ. Новый проект станет частью линейки рейтингов школ, ежегодно публикуемых уже более десяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

По словам генерального директора Международной группы RAEX Дмитрия Гришанкова, рейтинг может быть востребован как учащимися и их родителями при выборе конкретной школы для подготовки в вуз, так и школьными администрациями как средство позиционирования и популяризации достижений.

"Результаты наших рейтингов свидетельствуют, что в России стало больше частных школ, которые демонстрируют высокое качество обучения. Учитывая специфику их деятельности, целесообразно сопоставлять их в рамках отдельного рейтинга", - отметил Гришанков.

В рамках исследования аналитики составят список частных школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки учащихся. Ключевой критерий ранжирования - доля выпускников школ, поступивших в ведущие вузы.