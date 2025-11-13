"Яндекс": "Алиса" не может слушать разговоры пользователя без его ведома

Процесс обработки голоса запускается только когда микрофоны улавливают кодовое слово, уточнили в компании

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Алиса" в умных колонках "Яндекса" не может слушать разговоры пользователя без его ведома, процесс обработки голоса запускается только когда микрофоны улавливают кодовое слово "Алиса". Об этом рассказали в пресс-службе "Яндекса".

"Алиса в "Яндекс станциях" не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово, устройства с "Алисой" работают в спящем режиме. Они не реагируют на человеческую речь и не отправляют ее в облако для распознавания. Процесс обработки голоса запускается только в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что умные колонки с "Алисой" снабжены кнопкой Mute, с помощью которой можно физически отключить микрофоны - они будут обесточены и перестанут работать.

Ранее в Роскачестве посоветовали избегать обсуждения чувствительной информации рядом с умными колонками. В организации отметили, что до активационного слова колонки звуковые данные не покидают пределов устройства. Кроме этого, как пояснили ТАСС в Роскачестве, рекомендации были даны на основе исследования, проведенного в 2022 году. Тогда устройств, которые постоянно бы прослушивали пользователей, выявлено не было.

"Уязвимостей, касающихся объема и передачи данных, выявлено не было, но это не значит, что не нужно заботиться об информационной безопасности", - добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.