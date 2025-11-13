В Донбассе и Новороссии до конца 2025 года откроют три молодежных центра

По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, за последние три года в России было открыто более 300 молодежных центров

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. В Донбассе и Новороссии до конца 2025 года откроются три молодежных центра. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров в ходе Всероссийского семинара-совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, реализующих молодежную политику, отвечая на вопрос ТАСС.

"В этом году мы запустили под руководством президента России филиал "Тавриды" в Херсонской области и еще три [молодежных] центра будут открыты в этом году в Донецкой народной республике, в Запорожье и в Херсонской области", - сказал Гуров.

По словам руководителя Росмолодежи, за последние три года в России было открыто более 300 молодежных центров, которые "становятся центром притяжения также и для всех общественных организаций и объединений: Движение первых, Российские студенческие отряды и других".

Помимо создания молодежных центров, как отметил Григорий Гуров, одной из важнейших задач Федерального агентства по делам молодежи в предстоящем году будет работа с молодыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, которые зачастую вовлекаются в террористическую деятельность.

"Мы работаем с молодыми людьми, с одной стороны, объясняем, что не нужно делать, не нужно поддаваться на провокации, нужно критически мыслить. И все наши образовательные программы как раз сейчас направлены на это.

С другой стороны, по поручению президента, сформирована в рамках национального проекта "Молодежь и дети" целая линейка проектов социального роста, для того, чтобы ребятам предложить альтернативу. Сейчас совместно с силовыми ведомствами мы отдельно работаем с невовлеченной аудиторией, или ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Это один из наших приоритетов на 2026 год", - отметил Гуров.

Всероссийский семинар-совещание с руководителями органов исполнительной власти регионов РФ, реализующих молодежную политику, проходит в Перми с 13 по 16 ноября. В рамках семинара запланированы доклады и групповая работа представителей министерств молодежной политики из всех регионов России, в также заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети". Пермь выбрана местом проведения мероприятия не случайно - в этом году столица Прикамья носит звание Молодежной столицы России.