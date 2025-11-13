В Запорожской области не включат отопление в 12 домах из-за повреждений

В регионе особое внимание уделяют созданию резервов топлива

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты не включат отопление в 12 многоквартирных домах, находящихся в прифронтовых городах Запорожской области, из-за повреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Отопительный сезон начался во всех 16 муниципальных образованиях Запорожской области, приняты нормативно-правовые акты о начале отопительного сезона. Не будут подключены 12 многоквартирных домов в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения, где дома частично разрушены из-за обстрелов ВСУ и непригодны для проживания людей", - написал он.

Глава региона отметил, что особое внимание уделяется созданию резервов топлива.

"Котельные и тепловые сети готовы на 100 процентов. На особом контроле создание запаса резервного топлива на предприятиях, в организациях и учреждениях для бесперебойной работы объектов теплоснабжения. Область полностью обеспечена углем, дровами, дизельным топливом. Запорожская область живет в условиях военного положения, и наши объекты критической инфраструктуры - основная цель для обстрелов со стороны противника, но это никак не должно отразиться на отопительном сезоне", - написал Балицкий.

Губернатор добавил, что аварийно-восстановительные бригады укомплектованы, обеспечены транспортными средствами, необходимыми инструментами и материалами.