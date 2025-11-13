Жители Татарстана отправили около 10 тонн гумпомощи военным

В состав груза, в частности, вошли 20 коробок медикаментов и три тонны продуктов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Жители Республики Татарстан собрали около 10 тонн гуманитарной помощи для отправки в зону СВО для поддержки российских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"В Республике Татарстан был организован сбор для бойцов отдельного батальона БПЛА. В нем приняли участие народные полки города Казани и неравнодушные жители. За небольшой срок удалось собрать 10 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в президентском движении.

В Народном фронте уточнили, что в состав груза вошли 20 коробок медикаментов, квадроцикл, 10 раций, три тонны продуктов, 30 маскировочных сетей.

"В гуманитарный груз вошли запасные части для автомобилей, теплая одежда, лекарственные препараты, необходимое оборудование - все по заявке самих бойцов. Очередная партия гуманитарного груза для них отправлена в рамках акции "Все для Победы!", - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов.