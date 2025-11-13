В Москве парк коммунальной техники перевели на зимний режим работы

Летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы перевели парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.

"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.