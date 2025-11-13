Глава Мордовии поручил создать систему центров реабилитации для ветеранов СВО

Он призвал также разработать для каждого участника специально военной операции индивидуальный карьерный план

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе оглашения послания Госсобранию поручил создать в республике с привлечением федерального финансирования систему реабилитационных центров, в том числе на базе неиспользуемых объектов, для ветеранов боевых действий.

"Прошу правительство проработать создание системы реабилитационных центров [для ветеранов боевых действий], в том числе на базе неиспользуемых объектов республиканской собственности и с привлечением средств федерального бюджета. В эту работу должны быть вовлечены все основные медицинские организации и спортивные комплексы, инфраструктура баз отдыха и санаториев республики", - сказал Здунов.

Он призвал также разработать для каждого участника специально военной операции индивидуальный карьерный план, который предусматривает разные варианты трудоустройства, открытия собственного дела. "Важнейшую роль здесь играет региональная программа "Герои среди СВОих", аналог президентской программы "Время героев". В феврале этого года мы дали ей старт, а в июле запустили образовательный модуль и стажировки для 51 участника, которые успешно прошли отборочные испытания. Главное проводить эту работу неформально - максимально подготовить ребят и обеспечить их трудоустройство", - подчеркнул Здунов.

На особый контроль он поручил поставить вопросы выплат участникам СВО и их родственникам. В дополнение к федеральным в республике дездуновйствуют более 20 региональных мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Министерству экономики и Минсоцзащиты глава Мордовии поручил сформировать комплекс мер поддержки тех участников СВО, которые хотят начать свое дело - будь то бизнес или социальное предпринимательство.