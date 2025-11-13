В Большом театре прошла презентация книги брата Плисецкой к 100-летию балерины

Азарий Плисецкий отметил, что на написание книги у него ушло около года

Редакция сайта ТАСС

© Мария Барановская/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Презентация книги Азария Плисецкого - младшего брата народной артистки СССР Майи Плисецкой - под названием "Век Майи" прошла в пресс-центре Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, передает корреспондент ТАСС. Книга посвящена 100-летию со дня рождения одной из величайших балерин XX столетия и уже доступна в продаже.

"Для меня очень волнительно появление этой книги, которую мы постарались сделать как можно ближе к читателям, наполнив ее архивными материалами нашей семьи, детством Майи, ее становлением", - сказал хореограф, артист балета и педагог, заслуженный артист РСФСР Азарий Плисецкий. Он также поделился воспоминаниями о сестре и отметил, что на написание книги у него ушло около года.

Главный редактор издательства "Слово/Slovo", выпустившего эту книгу, Наталия Аветисян отметила, что книга приурочена к 100-летию со дня рождения знаменитой артистки балета, для ее написания Азарий Плисецкий обратился к своему большому семейному архиву. В нем собраны фотографии, открытки, письма, газетные вырезки, театральные программы. По словам Аветисян, каждый такой предмет, попавший на страницы книги, становится поводом для воспоминаний о семье, творческой судьбе и характере балерины, людях, с которыми ее сводила жизнь. Она также сообщила, что издание включает множество не публиковавшихся ранее материалов, а также 35 QR-кодов с видеосюжетами из архива Азария Плисецкого - редкими кадрами из семейных съемок и выступлений великой балерины.

"Идея написать такую книгу принадлежала брату Майи Михайловны и его замечательной жене. У них дома хранился большой архив. Но, как всегда это бывает, люди, которые живут в этом, не очень понимают, что за ценности хранятся у них на полках. Ремонт, который им пришлось сделать, помог это осознать. Их мама - знаменитая советская актриса Рахиль Михайловна Мессерер-Плисецкая - собирала все, что касалось ее семьи, ее детей. Там лежали целые сокровища: это и переписки Майи Михайловны с братом, с мамой, с ее мужем Родионом Константиновичем, там были выписки из старых газет", - рассказала она.

Как обратила внимание Аветисян, книга Азария Плисецкого получилась "теплой и семейной", главное ее отличие от других книг-посвящений балерине заключается в том, что она является очень личной, наполненной воспоминаниями брата о Майе Михайловне. "Книга названа "Век Майи", так как в ней отражены практически весь XX век и начало XXI: с одной стороны - все трагедии этого периода, когда отца арестовали, мать посадили и дети вынуждены были выживать, и одновременно с другой - век невероятного успеха и прорыва. Поэтому это век Майи и век нашей страны", - пояснила главный редактор издательства.