В Дагестане организовали проверку после массового отравления в кафе

Среди пострадавших есть несовершеннолетние

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане проводят проверку по факту массового отравления в одном из кафе Махачкалы. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователи проводят проверку по факту массового отравления жителей Махачкалы. По предварительным данным, 12 ноября 2025 года в медицинские организации города Махачкалы обратились граждане с признаками пищевой токсикоинфекции. Госпитализированы в том числе несовершеннолетние. Точное число пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Проведенным эпидемиологическим расследованием установлено, что все пострадавшие накануне употребляли пищу в одном из объектов общественного питания, расположенном в Махачкале.

"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.