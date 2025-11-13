В Великом Новгороде открыли Северо-Западный центр ФИПС

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Северо-Западный центр Федерального института промышленной собственности (ФИПС) открыли в Великом Новгороде. Новое подразделение Роспатента займется экспертизой заявок на товарные знаки и будет оказывать комплексную поддержку изобретателям и бизнесу в защите и коммерциализации их разработок, об этом заявил заместитель руководителя Роспатента Олег Неретин в ходе открытия Конгресса молодых ученых в Великом Новгороде.

"Идеи становятся основой всей экономики, всего инновационного развития. И очень важно свои идеи правильно использовать. Для этого их нужно научиться охранять, внедрять, коммерциализировать, использовать и в экономике, и в достижении задач специальной военной операции", - сказал Неретин на открытии.

Новый центр станет ключевым звеном в работе с интеллектуальной собственностью для всего Северо-Западного федерального округа. Он будет функционировать как экспертное подразделение по товарным знакам, что упростит процедуру регистрации для местных предпринимателей. На базе центра также планируется организация постоянных семинаров и вебинаров по всем аспектам интеллектуальной собственности. Это позволит системно повышать правовую грамотность изобретателей и представителей бизнеса.

По словам Неретина, выбор Великого Новгорода для размещения федерального центра был обусловлен значительным инновационным потенциалом региона. Статус "Столицы изобретательства России", который Новгородская область получила в этом году, подтверждает высокую патентную активность. Как отметил в видеообращении к участникам Конгресса руководитель Роспатента Юрий Зубов, за последнее время новгородские разработчики подали в Роспатент более 1 тыс. заявок на свои изобретения. Тесное сотрудничество с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого, где готовят магистров по управлению интеллектуальной собственностью, также сыграло важную роль. "Теперь запатентовать и внедрить свои разработки будет намного проще. Пусть ваши изобретения меняют жизнь к лучшему и укрепляют технологический суверенитет России. Особенно тепло приветствуем наших юных разработчиков, школьников и студентов", - подчеркнул Юрий Зубов.

Олег Неретин отметил, что в структуре Роспатента работает почти две тысячи сотрудников, половина из которых являются экспертами по интеллектуальной собственности. Эти специалисты осуществляют экспертизу заявок со всей страны по всем охраняемым объектам. Их профессиональный опыт будет задействован для поддержки деятельности новгородского центра. Руководителем нового подразделения назначена Марина Осипова, имеющая значительный опыт в развитии образовательных проектов в этой сфере.

О конгрессе

В эти же дни в университете имени Ярослава Мудрого проходит Конгресс молодых ученых, который традиционно собирает участников разных возрастов. Как отметил исполнительный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Олег Дьяченко, на мероприятии представлены как проекты школьников, так и научные доклады студентов и их наставников. Он подчеркнул, что очень важно развивать у молодежи творческое мышление и не ограничивать себя рамками, но при этом учитывать опыт предыдущих поколений.

Он отметил, что мало создать новую технологию или лекарственное вещество - крайне важно обеспечить патентно-правовую охрану результата. Наличие центра в Великом Новгороде поможет студентам, сотрудникам вузов и промышленных компаний правильно работать с интеллектуальной собственностью как с нематериальным активом.

"Потенциал региона демонстрирует устойчивый рост, что подтверждается увеличением количества и качества разработок, представленных на выставке в рамках конгресса. Задача на ближайшую перспективу - сохранить высокую патентную активность и после окончания года, когда Новгородская область является столицей изобретательства. Постоянная генерация новых знаний требует их грамотной правовой защиты, и новый центр призван стать надежным помощником в этом процессе для всего инновационного сообщества", - отметил Дьяченко.