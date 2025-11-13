Муниципалитеты Югры перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления

Взаимодействие граждан с органами власти станет более централизованным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноября. /ТАСС/. Муниципалитеты в Ханты-Мансийском автономном округе перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления, что позволит сделать взаимодействие с гражданами более централизованным, а принятие решений - оперативным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.

"Югорские муниципалитеты переходят на одноуровневую систему местного самоуправления. Нововведение предполагает передачу полномочий администраций городских и сельских поселений, входящих в состав района, на уровень муниципалитета. Таким образом, взаимодействие граждан с органами власти становится более централизованным, а принятие решений - оперативным. <…> При этом местные администрации сохранятся как территориальные органы, чтобы жители могли получать услуги в привычных местах. <…> Новый формат позволит на практике выстраивать согласованную работу между всей управленческой командой региона", - отметил Кухарук.

По его словам, данное решение принято сегодня на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре с участием глав, председателей дум городов и районов и позволит сформировать единый бюджет с равномерным распределением средств, а также установить общие правила благоустройства и разработать генеральный план застройки территории. По словам главы региона, высвободившиеся средства будут направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития территорий.

Как пояснил Кухарук, также в регионе создаются постоянно действующие комиссии по основным направлениям социально-экономического развития, возглавляемые главами муниципалитетов, с включением в них руководителей профильных региональных ведомств.