В Северной Осетии с начала СВО психологическую поддержку получили более 2 тыс. человек

Для этого необходимо обратиться в республиканский филиал фонда "Защитники Отечества" или в министерство труда и социального развития республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек в Северной Осетии получили психологическую поддержку с начала СВО. Об этом ТАСС сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"С начала проведения специальной военной операции психологическую поддержку получили более 2 тысяч человек. Среди них - ветераны боевых действий и члены их семей, близкие погибших и без вести пропавших участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Чтобы получить поддержку, необходимо обратиться в республиканский филиал фонда "Защитники Отечества" или в министерство труда и социального развития республики.

Как пояснил руководитель региона, Северная Осетия с первых дней поддерживает бойцов и их семьи. На каждого оформлен социальный паспорт. За каждым закреплен сотрудник Минтруда, который помогает в оформлении всех положенных выплат от государства и по возникающим текущим вопросам. Поддержку оказывает и филиал государственного фонда "Защитники Отечества".

В Северной Осетии также действует волонтерский отряд "Своих не бросаем "Топаз". Добровольцы помогают семьям участников специальной военной операции в решении бытовых вопросов.

"Делаем все, чтобы оперативно помогать нашим ребятам, их родным, а также родственникам погибших бойцов! Для нас важно, чтобы все они чувствовали нашу поддержку и знали, что в любой ситуации могут обратиться за помощью", - отметил Меняйло.