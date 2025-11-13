В Калмыкии нефтяная компания загрязнила почву на пяти месторождениях

Экологический ущерб превысил 3,2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали загрязнения нефтяной компанией ООО "ЕвроСибОйл" земельных участков на пяти месторождениях Калмыкии. Экологический ущерб превысил 3,2 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

"Серьезные нарушения природоохранного законодательства выявлены Росприроднадзором в ходе проверки. Специалисты службы выехали на производственные площадки компании, осмотрели земельные участки, провели измерения и взяли пробы почвы для анализа. Результаты показали, что содержание загрязняющих веществ превышает допустимые нормы. Площадь загрязненных земель составила 500 кв. метров, экологический ущерб превысил 3,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Загрязнение обнаружили сразу на пяти месторождениях - Курганном, Майли-Харанском, Надеждинском, Северо-Камышанском и Тенгутинском.

Компанию оштрафовали и обязали устранить нарушения. Росприроднадзор также направил требование добровольно возместить причиненный вред. Если ООО "ЕвроСибОйл" не компенсирует ущерб в установленные сроки, ведомство направит иск в суд, отметили в Росприроднадзоре.