В Петербурге не согласовали 40% проектов по перепланировке помещений

Всего подано 8,8 тыс. заявлений, отказы были выданы в 3,5 тыс. случаев

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. В многоквартирных домах Санкт-Петербурга не согласовали 40% проектов по перепланировке помещений, предоставленных на рассмотрение межведомственных комиссий в 2025 году. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин на пресс-конференции в ТАСС.

"В общей сложности, если говорить про полностью 2025 год, было сделано порядка 2 200 осмотров помещений. На рассмотрение межведомственной комиссии поступило за этот период времени 5 400 проектов по планировке. <…> К сожалению, мы видим, что 40% всех проектов, которые приходят, идут отказы", - сказал он.

За 2024 год было всего подано 8,8 тыс. заявлений по согласованию перепланировки помещений в МКД, отказы были выданы в 3,5 тыс. случаев. На данный момент штраф за незаконную перепланировку для граждан составляет до 2,5 тысяч рублей, для юридических лиц и организаций - до 50 тысяч рублей. При этом собственник обязан восстановить квартиру в прежнее состояние. Если этого не сделать, то по решению суда квартира может быть продана с торгов. На данный момент в Петербурге два таких случая.

"Чем опасна незаконная перепланировка? Это не просто бумажное нарушение. Незаконные работы могут привести к ослаблению несущих конструкций, появлению трещин в стенах и перекрытиях, угрозе жизни и здоровью людей", - подчеркнул Разумишкин.