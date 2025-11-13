Губернатор поручил главе Мурманска взять на контроль уборку улиц и дворов

Андрей Чибис также поздравил Ивана Лебедева с вступлением в должность

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с избранным главой Мурманска Иваном Лебедевым и поручил ему взять на контроль уборку улиц и дворов города в непростых погодных условиях. Об этом Чибис написал в своем Telegram-канале.

"Встретился с избранным главой Мурманска Иваном Лебедевым. Поставил новому главе города задачи, сразу договорились: контроль за их исполнением будет жестким. Началась зима, период очень серьезный. Критически важно внимательно относиться к чистоте и порядку, к уборке снега на дорогах, тротуарах, улицах. Отдельное внимание - координации работ во дворах, независимо от того, кто за это отвечает. Город должен быть в порядке", - написал Чибис.

Он также поздравил Лебедева с вступлением в должность, пожелал успехов и отметил, что руководить таким городом - это "большая честь и огромная ответственность, причем ежедневная".

Депутаты мурманского горсовета на внеочередном заседании в четверг единогласно избрали новым главой города временно исполняющего полномочия Ивана Лебедева, который был назначен в июле 2025 года после досрочного прекращения полномочий Юрия Сердечкина в связи с переходом его на другую работу. До исполнения обязанностей главы Мурманска он был первым заместителем мэра. Лебедев - выпускник первого потока президентского проекта "Школа мэров". До работы в должности первого заместителя мэра Мурманска возглавлял город Оленегорск.