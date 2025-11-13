Религиозные деятели поблагодарили россиянок за стойкость и поддержку бойцов СВО

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов предложил провести общенациональный женский форум, на котором могли бы собраться все те женщины, которые не состоят в общественных и партийных организациях и занимаются непубличной помощью бойцам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Москвы Альбир Крганов и руководитель фонда "Герои Отечества", Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) поблагодарили российских женщин за стойкость и поддержку бойцов СВО. Об этом они сказали на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску второго потока образовательного проекта "Школа поддержки жен и матерей участников СВО "Жизнь после Победы".

"Есть такая арабская пословица, что женщина сама является школой, она воспитывает. И мы знаем в истории наших выдающихся полководцев, многих воспитывали их матери, их близкие женщины. И я бы хотел от всех наших мужчин поблагодарить женщин нашей страны за поддержку, за их мужество, стойкость. После Великой Отечественной войны, когда погибло 27 миллионов человек, большей частью мужчины, страну поднимали на женских плечах, и этот образ для нас, безусловно, очень важен", - сказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

Он предложил провести общенациональный женский форум, на котором могли бы собраться все те женщины, которые не состоят в общественных и партийных организациях и занимаются непубличной помощью бойцам. "Хотелось бы, чтобы этих скромных женщин-героев увидела наша страна, чтобы показать всем - вот она, сила России, вот они наши женщины, которые сегодня это делают. Думаю, что это стало бы очень серьезной поддержкой для наших ребят", - подчеркнул глава ДСМР.

По его словам, для бойцов на СВО очень важна женская поддержка. "Общаясь на передовой с ребятами, мы видим, насколько им важна поддержка своих любимых женщин, матерей, бабушек, дочерей", - добавил муфтий.

Руководитель фонда "Герои Отечества", Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) в свою очередь призвал женщин не подрывать дух бойцов словами о своем одиночестве. "На войне боец все равно всегда думает о любимой и именно о ней - это и в песнях, и в нашем народном творчестве отражено. И поэтому ему хочется, чтобы в семье было все благополучно и хорошо. Когда женщина убивается переживаниями и говорит ему: "Как мне без тебя плохо, как мне без тебя нехорошо" - это подрывает его дух на войне. Но если женщина говорит: "дорогой мой, воюй спокойно, побеждай, возвращайся домой, у меня все хорошо", - это правильная позиция", - выделил он.

Монах также заметил, что самая тяжелая тоска приходит в "состоянии богооставленности" и подчеркнул важность того, что в помощи женщинам, ждущих своих любимых с фронта, будут принимать участие представители духовенства.