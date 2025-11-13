Маск заявил о планах переименования Grokipedia в Encyclopedia Galactica

Он отметил, что это будет "открытый источник перегонки всех видов знания, в том числе в виде аудиозаписей, изображений и видео"

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Илон Маск сообщил, что намерен в будущем переименовать онлайн-энциклопедию Grokipedia в Encyclopedia Galactica.

"Когда Grokipedia станет достаточно хорошей (предстоит долгий путь), мы переименуем ее в Encyclopedia Galactica, - написал он в X. - Это будет открытый источник перегонки всех видов знания, в том числе в виде аудиозаписей, изображений и видео".

В октябре Маск запустил аналог энциклопедии "Википедия" - Grokipedia. В новой библиотеке насчитывается более 885 тыс. статей, тогда как в "Википедии" - более 8 млн. Grokipedia работает на базе чат-бота Grok AI.

В сентябре Маск в X заявил, что Grokipedia станет "серьезным улучшением по сравнению с "Википедией", а в октябре, анонсировав скорый запуск своей онлайн-энциклопедии, указал на необходимость работы "по искоренению пропаганды".