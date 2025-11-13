Эксперт Клименко: в РФ за 15 лет наблюдают снижение уровня потребления алкоголя

Это способствует повышению здоровья граждан, сообщила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Уровень потребления алкоголя россиянами последовательно снижается в течение последних 15 лет, что способствует повышению здоровья граждан. Об этом сообщила журналистам директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

Ранее газета "Ведомости", опираясь на данные Минздрава, подсчитала, что потребление спиртного в России в октябре обновило минимум за 26 лет и составило 7,74 л алкоголя на человека. Это на 5% меньше, чем в октябре 2024 года. Среднее за январь - октябрь 2025 г. потребление спиртного составило 8,14 л в годовом исчислении - почти столько же, сколько в 2024 году.

"В Российской Федерации последние 15-20 лет проводится системная профилактическая работа, направленная на снижение уровня потребления алкоголя населением страны. По результатам данной работы последние 15 лет наблюдается последовательное снижение уровня потребления алкоголя, уровня его продаж, а также снижение наркологической заболеваемости, связанной с употреблением алкоголя. Это способствует повышению уровня здоровья населения, снижению алкогольассоциированных заболеваний, сокращению смертности, связанной с употреблением алкоголя, и увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения", - сказала Клименко.

Эксперт добавила, что продажи спиртного снизились не за счет роста цен, а в связи с отказом от употребления алкоголя и ориентированности людей на здоровый образ жизни и социальную успешность.

По данным ВЦИОМ, за последние 10 лет среди молодого поколения доля лиц, которые не употребляют алкоголь, увеличилась с 26% в 2014 году до 54% в 2024 году.