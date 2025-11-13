Росатом: профчемпионаты могут стать площадкой демонстрации оборудования РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Чемпионаты профессионального мастерства могут стать площадкой для демонстрации отечественных разработок оборудования, которое применяется в образовательном процессе. Такое мнение высказала заместитель гендиректора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева на сессии "Хайтек: ключевая роль человека в технологическом лидерстве".

"Ребята - [участники соревнований], возвращаясь на места, <…> становились наставниками, и потом они разрабатывали, по сути, новое оборудование. И безусловно, чемпионат может быть выставкой и продвижением технологий и оборудования. <…> Я считаю, что очень важно внедрять в образовательные учреждения именно наше оборудование и наши собственные разработки, на которых будут учиться ребята", - сказала Терентьева.

Она отметила, что в Росатоме уже есть подобный опыт, когда участники чемпионата разработали новую мехатронную станцию, в настоящее время разработка используется в образовательном процессе. "Они сделали мехатронную станцию, которая заменила иностранную станцию, находившуюся на нашем чемпионате и на "Хайтеке". Сегодня все ребята занимаются на мехатронной станции, которая сделана бывшими участниками", - добавила она.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом России совместно с правительством Свердловской области и АСИ при поддержке крупнейших корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства. В 2025 году событие проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября.