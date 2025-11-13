В ГД призвали не штрафовать за нарушения, совершенные из-за пропуска "скорой"

Депутаты думской фракции "Новые люди" отметили, что автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах не учитывают контекст дорожной обстановки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением не штрафовать водителей за вынужденные нарушения ПДД, совершенные в момент, когда они уступали дорогу автомобилям со спецсигналами. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах не учитывают контекст дорожной обстановки, из-за чего штраф может быть выписан даже водителю, который вынужденно нарушил требования ПДД лишь для того, чтобы уступить дорогу транспортному средству с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.

"Если в момент предполагаемого нарушения ПДД на видеозаписи присутствует такой автомобиль, то уступка ему дороги должна рассматриваться как исключительное обстоятельство. В таком случае постановление о штрафе не должно выноситься вовсе, а если вынесено - должно подлежать безусловной отмене в автоматическом порядке", - указано в письме.

"Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность реализации указанной инициативы и поручить профильным управлениям МВД подготовить соответствующие изменения в постановлением правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения", - отмечается сообщается в запросе.