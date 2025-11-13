В Псковской области зафиксировали рекордный приток медицинских кадров

Значительный вклад в кадровое укрепление внесла программа "Земский доктор/Земский фельдшер"

ПСКОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Псковская область впервые за последнее десятилетие достигла рекордного показателя по притоку медицинских кадров. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Марина Гаращенко на встрече, которую провел губернатор Михаил Ведерников.

"Это первый год за последние 10 лет, когда видим столь колоссальный приток. Уже более 60 ординаторов трудоустроены врачами-стажерами, 252 договора о целевом обучении заключили со студентами высшего медицинского образования. В регион вернулись и работают 84 человека, которые обучались по целевому направлению", - сказала Гаращенко.

Девять из 11 показателей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" уже достигнуты в 2025 году. Положительная динамика демонстрируется по всем ключевым направлениям подготовки и привлечения медицинских кадров. 10 врачей были направлены с третьего уровня оказания помощи на первый для работы в первичном звене здравоохранения. Для медицинских колледжей региона организовано 325 целевых образовательных мест.

Значительный вклад в кадровое укрепление здравоохранения внесла программа "Земский доктор/Земский фельдшер". В рамках данной программы в медицинских учреждениях области работают 92 врача и 173 медицинских работника среднего звена. Общее число новых специалистов позволило достичь положительного сальдо в 12 врачей за отчетный период.

Дополнительной мерой поддержки стало введение единовременных выплат медицинским работникам дефицитных специальностей. Выплаты предназначены для специалистов, заключивших трудовой договор с государственной медицинской организацией в городских населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. человек. Поддержку получили четыре специалиста, трудоустроившиеся в ключевые медицинские учреждения региона.

Губернатор Михаил Ведерников дал положительную оценку работе по привлечению медицинских специалистов в регион. Он подчеркнул важность сбалансированности мер поддержки для различных категорий медицинских работников. Положительная динамика была охарактеризована как результат системной работы, выстроенной на протяжении предыдущих лет.