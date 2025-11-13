В Вологде открылось первое в регионе отделение детской паллиативной помощи

К работе приступили пять специалистов узкого профиля: невролог, онколог, анестезиолог, реаниматолог и врач по лечебной физкультуре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первое в Вологодской области отделение детской паллиативной помощи заработало в Вологде, в областной детской клинической больнице. На сегодня 15 детей находятся под наблюдением патронажной выездной службы, всего в паллиативной помощи нуждаются 86 детей, из них 73 проживают в семьях, 13 находятся на постоянном уходе в Кадниковском детском доме-интернате, сообщила пресс-служба губернатора.

"Необходимо к этой очень тяжелой теме относиться крайне чутко. Нужно масштабировать наши сервисы, выводя их на качественно новый уровень в соответствии со всеми мировыми стандартами. У нас еще очень много работы. Вологда и Череповец - не показатель, если брать отдаленные сельские территории, там у нас, мягко говоря, бездонное количество работы и по состоянию учреждений, и по сервисам, и по маршрутизации, и по оперативному обеспечению медицинской помощью и препаратами. Нужно вскрывать проблему, не бояться об этом говорить и повышать качество обслуживания", - привела пресс-служба слова губернатора Георгия Филимонова.

В отделении работают пять специалистов узкого профиля: невролог, онколог, анестезиолог, реаниматолог и врач по лечебной физкультуре. Помещения рассчитаны на 10 коек, укомплектованы необходимым оборудованием и специальными устройствами: от многофункциональных кроватей до приборов по кислородному питанию. В дальнейшем отделение планируют расширить.

В Вологодской областной детской клинической больнице сформированы также бригады паллиативной помощи детям. За 10 месяцев специалисты 108 раз выезжали на дом, 86 детей обеспечили медоборудованием, расходными материалами и льготными лекарствами.