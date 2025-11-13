В Чечне запретили использовать элементы мужской национальной одежды в женской

Подобная практика противоречит традиционным устоям, заявили в Минкультуры региона

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Дизайнерам в Чечне запретили использовать элементы мужской национальной одежды в женских костюмах из-за противоречия традиционным устоям. Об этом сообщили в Министерстве культуры региона.

"Министерство культуры Чеченской Республики обращается ко всем дизайнерам женской одежды в республике и предупреждает, что использование в женских костюмах элементов, изначально принадлежащих мужской национальной одежде, строго запрещено", - говорится в сообщении.

Подобная практика противоречит традиционным устоям и культурным ценностям чеченского народа, "где на протяжении веков существовало четкое разграничение мужской и женской атрибутики".

"Так, например, газыри, являвшиеся важной частью мужского костюма, изначально имели практическое и символическое значение: в них воины хранили пороховые заряды. Со временем они стали знаком мужества, чести и защитнического духа. Поэтому использование подобных элементов в женской одежде воспринимается как посягательство на мужскую символику и нарушение вековых традиций", - сказали в министерстве.