В Махачкале закрыли кафе после отравления 14 посетителей

Причиной кишечной инфекции стал сальмонеллез

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор Дагестана приостановил работу кафе после 14 случаев пищевого отравления в Махачкале. Причиной кишечной инфекции стал сальмонеллез, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В ходе санитарно-гигиенического обследования выявлены многочисленные и грубые нарушения требований санитарного законодательства. От пострадавших и из пищевой продукции выделен возбудитель сальмонеллеза. Деятельность объекта приостановлена", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что готовится иск о принудительной ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя.

Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по факту отравления граждан.