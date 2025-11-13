В Махачкале закрыли кафе после отравления 14 посетителей
Редакция сайта ТАСС
19:28
МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор Дагестана приостановил работу кафе после 14 случаев пищевого отравления в Махачкале. Причиной кишечной инфекции стал сальмонеллез, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В ходе санитарно-гигиенического обследования выявлены многочисленные и грубые нарушения требований санитарного законодательства. От пострадавших и из пищевой продукции выделен возбудитель сальмонеллеза. Деятельность объекта приостановлена", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что готовится иск о принудительной ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя.
Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по факту отравления граждан.