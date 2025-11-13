Игорь Руденя вошел в оргкомитет форума "Арктика - территория диалога"

В состав оргкомитета также включили заместителя гендиректора Роскосмоса Ивана Данилова

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю и заместителя гендиректора Роскосмоса Ивана Данилова включили в состав Международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"Включить в состав организационного комитета следующих лиц: Данилов И. Е. - заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"; Руденя И. М. - полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (по согласованию)", - говорится в сообщении.

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.