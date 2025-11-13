В Москве открылась выставка молодых архитекторов о городской мобильности

Посетить экспозицию можно до 16 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Выставка "Архитектура мобильности", которая представляет собой финал фестиваля Москомархитектуры "Открытый город", открылась в музее имени А. В. Щусева в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС. Посетить экспозицию можно будет до 16 ноября по предварительной регистрации.

Ежегодный образовательный фестиваль "Открытый город" инициирован главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и проводится уже в 10-й раз.

"За 10 лет проект прошел путь от профессионального события для архитекторов до масштабной площадки, объединяющей дизайнеров, инженеров, студентов и всех, кому интересно развитие городской среды. Экспозиция - результат работы проектных групп под кураторством 15 архитектурных бюро во главе с Тимуром Башкаевым и Александром Змеулом. Среди кураторов - Archinform, nefa architects, Atrium, Continuum, Scape, Blank Architects, DDD Architects, IND, DO buro, Domo Spacerunners, Asadov, Marks Group, а также компании Aeronova, InnovaTransport, "Илья Мочалов и Партнеры", Capital Alliance, "Step. Транспортные решения", "Простор", "Сила ветра" и студия Sintez. Space", - отметил Кузнецов в своем телеграм-канале.

В 2025 году в командах участвовали студенты 26 вузов из 16 городов России - молодые специалисты, которые четыре месяца вместе с экспертами искали новые подходы к организации транспортной инфраструктуры. "Каждый макет - это взгляд в будущее мобильности: от подземных пространств до воздушных маршрутов. Победителя мы узнаем позже, а пока приглашаю всех увидеть результаты своими глазами", - добавил главный архитектор Москвы.

Кузнецов напомнил, что вслед за студенческим треком фестиваля готовят детский трек, который будет открыт в Центральном доме архитектора в Гранатовом переулке 14-16 ноября. В рамках проекта школьники сами примеряют роль градостроителей.

"В этом сезоне ребята из пяти московских школ вместе с архитекторами придумывали и строили свои места в городе, а 13 архитектурных студий помогли им разобраться, как устроена городская мобильность - все, что "летит, бежит и едет". Мне очень близка эта история. Интерес к архитектуре, который зарождается в детстве, - это, возможно, главный двигатель перемен в будущем. Важно не просто говорить детям о городе, а давать им возможность менять его, пусть пока в учебных макетах и идеях. В рамках мероприятия - выставка, мастер-классы, презентация книги "Я - метро", дискуссии и многое другое", - заключил он.