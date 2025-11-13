Глава Мордовии поручил создать программу послеродовой поддержки

Он также попросил проанализировать факторы, негативно влияющие на рождаемость

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе оглашения послания Госсобранию поручил создать и внедрить в республике программу послеродовой поддержки женщин.

"Прошу правительство совместно с предприятиями, НКО проработать возможность внедрения программы послеродовой поддержки и дополнительного медицинского сопровождения женщин. Это могут быть консультации профильных медспециалистов, курсы лечебной гимнастики, массажа, послеродовая психологическая поддержка", - сказал Здунов.

Он также поручил провести анализ статистических данных, условий жизни семей, соотношения браков и разводов, сдерживающих факторов, негативно влияющих на рождаемость. "Прошу детально разобраться в причинах по каждой категории семей, будь то многодетные семьи, одинокие родители или семьи, не имеющие детей. К сожалению, таких у нас еще много. Задача правительства - выработать эффективные механизмы работы с каждой семьей, подготовить предложения по дополнительным мерам поддержки на всех этапах репродуктивного выбора, необходимо предметно разобраться, что мешает или останавливает людей, а что может помочь решению каждой семьи по пополнению", - отметил Здунов.

По словам главы Мордовии, родильные дома республики обеспечены всем необходимым - оборудованием, профильными специалистами, палатами для "мягких родов". По нацпроекту "Семья" в этом году создадут пять новых женских консультаций в сельских районах. Продолжится модернизация службы родовспоможения.

"В 2026 году современным высокотехнологическим оборудованием необходимо переоснастить перинатальный центр, направим на эти цели почти четверть миллиарда рублей. А еще через два года переоснастим Детскую республиканскую больницу", - отметил Здунов.

Поддержка семей

С 1 ноября этого года в республике заработала новая мера поддержки - семьям работников бюджетной сферы, которые связывают будущее с Мордовией, будут предоставлять квартиры для проживания по договорам найма и с правом выкупа. Главное условие - рождение ребенка. Причем, если в течение 10 лет после заключения договора найма в семье родится трое детей, квартиру можно будет выкупить всего за одну десятую процента рыночной стоимости.

В республике принято несколько законов - это новые выплаты молодым мамам при рождении ребенка в возрасте до 25 лет, студенческим и молодым семьям при рождении третьего ребенка, решение о ежегодной индексации регионального материнского капитала и расширении направлений его использования, льготы на оплату жилого помещения и транспортного налога для многодетных семей. Еще одна новая мера поддержки - бесплатное питание в школах всех детей из многодетных семей. Кроме того, город Саранск приступил к организации работы "Семейного такси": до конца года на дороги выйдет первая партия - более 30 машин.

"В 2025 году мы создали семейный совет при главе республики. В его составе 50 семейных пар - представители ведущих предприятий республики, трудовых династий, семьи участников СВО, победители семейных конкурсов и лауреаты высших президентских наград, общественные и религиозные организации. От членов совета уже поступают конкретные предложения. Считаю важным поддержать одно из них и создать в республике новую государственную награду для многодетных родителей", - рассказал Здунов.

Кроме того, он поручил создать в республике "понятный набор программ по семейному отдыху". "В каждом районе необходимо сформировать предложение, которое ответит на вопросы: что стоит посмотреть, чем наполнить досуг, как добраться до места отдыха, где разместиться и организовать питание, какие дополнительные развлечения доступны", - сказал Здунов.