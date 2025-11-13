Форум "Арктика - территория диалога" будет проходить в Мурманске с 2027 года

В состав оргкомитета войдут замгендиректора Роскосмоса Иван Данилов и полпред в СЗФО Игорь Руденя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ежегодный Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске. Это следует из постановления правительства РФ.

"Определить местом проведения форума в 2027 году и далее г. Мурманск.", - говорится в документе.

В состав организационного комитета теперь войдут замгендиректора Роскосмоса Иван Данилов и полпред в СЗФО Игорь Руденя.

В документе также актуализированы должности и старых членов оргкомитета - в сентябре вступившей в должность губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт и нынешнего губернатора Коми Ростислава Гольденштейна. Одновременно с этим из комитета исключены экс-замгендиректора по космическим комплексам и науке Роскосмоса Александр Блошенко и генпрокурор РФ Александр Гуцан.

Форум "Арктика - территория диалога" с 2019 по 2025 годы проходил в Санкт-Петербурге. В 2025 году он впервые прошел в Мурманске под девизом "На Севере - жить", в мероприятии принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Форум является площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых, многосторонних механизмов эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума является развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

ТАСС - информационный партнер форума.