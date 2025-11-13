В ГД внесут законопроект об обязательной маркировке созданных с помощью ИИ видео

Предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и дополнить КоАП новой статьей о нарушении требований к маркировке синтетических видеоматериалов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Справедливая Россия", первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение палаты парламента пакет законопроектов, направленный на регулирование использования искусственного интеллекта при создании видеоконтента.

Предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязав владельцев соцсетей, видеохостингов и иных сайтов, используемых для распространения видеоматериалов, маркировать размещаемые на ресурсах видео, сделанные с помощью ИИ. Уточняется, что маркировка должна будет содержать надпись "Создано с использованием искусственного интеллекта" или "Сгенерировано ИИ", а также машиночитаемую метку в метаданных видеофайла, содержащую сведения о применении технологий искусственного интеллекта, дату создания метки и идентификатор владельца ресурса. При этом надпись должна быть видна в течение всего времени воспроизведения видеоматериала, а машиночитаемая метка сохраняться при копировании, скачивании или ином использовании видеоматериала.

Вторым законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей о нарушении требований к маркировке синтетических видеоматериалов. Такое нарушение может повлечь за собой штраф для граждан в размере от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

"Сегодня искусственный интеллект способен создавать визуальные образы, неотличимые от реальности. Без маркировки это превращается в инструмент манипуляции и подмены фактов", - сказал ТАСС Гусев. Принятие инициатив позволит защитить пользователей от манипуляций и создать правовую основу для безопасного применения искусственного интеллекта в медийной сфере.