В Армении на два месяца арестовали двух оппозиционных блогеров

Речь о ведущих программы "Имнемними" Нареке Самсоняне и Вазгене Сагателяне

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные деятели, соавторы и ведущие программы "Имнемними" Нарек Самсонян и Вазген Сагателян, которые жестко критикуют действующую власть и премьер-министра Никола Пашиняна, решением суда арестованы на два месяца.

"Суд под председательством Романа Смбатяна удовлетворил ходатайство следователя и избрал Вазгену Сагателяну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Решение суда будет обжаловано в Апелляционном суде в установленном порядке", - написал адвокат Сагателяна Арсен Бабаян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Аналогичная мера пресечения была избрана Самсоняну, о чем сообщил его адвокат Рубен Меликян. "Суд принял решение заключить Нарека Самсоняна под арест на два месяца. Как я понимаю, аналогичная мера избрана в отношении Вазгена Сагателяна. Ничего неожиданного в решении суда не было", - сказал Меликян журналистам у здания суда.

Правоохранители рано утром 13 ноября пришли с обысками в дома блогеров. Затем они были задержаны по обвинению в хулиганстве на основании заявления, поданного спикером армянского парламента Аленом Симоняном.

Ранее у блогеров был в гостях третий президент Армении Серж Саргсян (2008-2018). Бывший президент дал большое интервью, вызвавшее волну негодования среди представителей действующей власти в Армении.

Весной 2024 года эти оппозиционные деятели уже задерживались по обвинению в хулиганстве из-за критики власти.