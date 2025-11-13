Вильфанд: 2025-й год может стать вторым самым жарким в истории метеонаблюдений

Ограничить глобальное потепление значением в 1,5 градуса, как это запланировано в Парижском соглашении, невозможно, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Текущий год займет второе или третье место по температурным характеристикам за всю историю метеорологических наблюдений. Последние три года будут самыми жаркими, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По прогнозам Всемирной метеорологической организации, 2025-й год станет вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. Он продолжит тенденцию потепления климата. По-прежнему отмечаются рекордные концентрации парниковых газов. Какие меры бы не предпринимались, пока что концентрация растет, и поэтому температура в мире повышается стремительными темпами. А последние три года станут тремя самыми теплыми годами за всю историю наблюдений", - сказал он.

Серия высоких температур в сочетании с рекордным уровнем парниковых газов ясно показывает, что невозможно ограничить глобальное потепление значением в 1,5 градуса, как это запланировано в Парижском соглашении, резюмировал метеоролог.