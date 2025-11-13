Эксперт Мокрышева заявила, что предиабет имеют 20 млн россиян

По мнению директора НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова, такие данные говорят о том, что "следует бить в набат"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 20 млн россиян имеют состояние, предшествующее сахарному диабету 2-го типа. Об этом сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН Наталья Мокрышева.

"Предиабет - это состояние, предшествующее сахарному диабету (СД) 2-го типа. По некоторым экспертным оценкам, предиабет в России имеется сейчас у 20 миллионов россиян. По мировым меркам, численность жителей с предиабетом сегодня достигает 1 миллиарда человек - это огромная часть человечества. Следует бить в набат, что мы, российские врачи-эндокринологи, и делаем", - сказала она.

Мокрышева добавила, предиабет - это пограничное состояние, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не достигает критической отметки. Для профилактики существуют следующие меры: диспансеризация и скрининг на определение уровня глюкозы в крови, а при наличии показаний - гликированного гемоглобина. "Именно этот показатель является самым информативным для того, чтобы установить в ретроспективе трех месяцев динамику уровня глюкозы в крови. И тем самым определить наличие патологии в углеводном обмене, а на этом основании поставить диагноз о наличии предиабета", - уточнила она.

Врач пояснила, что развитие сахарного диабета 2-го типа могут ускорить несколько ключевых факторов: малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, возраст старше 45 лет и генетическая предрасположенность. Стресс и перенесенные инфекции также могут усугубить ситуацию. В России также около 40 млн человек страдают ожирением, которое приводит к развитию инсулинорезистентности.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. Он утвержден в 1991 году.